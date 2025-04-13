«Маска» 13 апреля: кто снял маску, смотреть онлайн Сегодня, 16:53 Автор: Андрей Моисеев









В шоу «Маска» звезды российской эстрады выступают в необычных костюмах. Жюри, в которое входят Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и приглашенная звезда, предстоит отгадать, кто скрывается за масками. В шоу остались следующие участники — Боксер, Вождь, Далматин, Сокол, Страус и Утка. Кто снял маску 13 апреля? Читаем ниже. Кто снял маску в предыдущих выпусках: Коровка (Агата Муцениеце), Капибара (Эльдар Джарахов), Овечка (Ксения Бородина), Цыпленок (Александр Ревва), Богомол (Ольга Серябкина), Бык (ВладиМир), Окунь (Ярослав Сумишевский), Огурчик (рэпер Серега). В 10 выпуске маску сняла Утка, в костюме которой скрывалась финалистка 3 сезона проекта «Ну-ка, все вместе!» Ева Власова. Под гостевой маской Кота Дзынь скрывался Тимур Батрутдинов. Премьера 6 сезона состоялась 9 февраля 2025 года на телеканале НТВ. Новые выпуски выходят каждую неделю по воскресеньям. Смотреть онлайн 10 выпуск шоу «Маска» на телеканале НТВ 13 апреля 2025, в 20:20 мск.

«Титаны» 2 сезон 12 выпуск: смотреть онлайн



Фото: НТВ















