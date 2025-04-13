HR Новости

«Маска» 13 апреля: кто снял маску, смотреть онлайн

Сегодня, 06:29 Автор: Андрей Моисеев




В шоу «Маска» звезды российской эстрады выступают в необычных костюмах. Жюри, в которое входят Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и приглашенная звезда, предстоит отгадать, кто скрывается за масками.

В шоу остались следующие участники — Боксер, Вождь, Далматин, Сокол, Страус и Утка.

Шоу Маска 6 сезон

Кто снял маску в предыдущих выпусках: Коровка (Агата Муцениеце), Капибара (Эльдар Джарахов), Овечка (Ксения Бородина), Цыпленок (Александр Ревва), Богомол (Ольга Серябкина), Бык (ВладиМир), Окунь (Ярослав Сумишевский), Огурчик (рэпер Серега).

Премьера 6 сезона состоялась 9 февраля 2025 года на телеканале НТВ. Новые выпуски выходят каждую неделю по воскресеньям.

Смотреть онлайн 10 выпуск шоу «Маска» на телеканале НТВ 13 апреля 2025, в 20:20 мск.
  • «Титаны» 2 сезон 12 выпуск: смотреть онлайн
    •

    Фото: НТВ







    Фотогалерея обворожительной автогонщицы Линдси Брюэр


    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Карта атак беспилотников на регионы России 13 апреля
    Программа передач на 13 апреля 2025 года в Москве
    «Титаны» 2 сезон 12 выпуск: смотреть онлайн
    «Маска» 13 апреля: кто снял маску, смотреть онлайн
    «Сокровища императора» 2 сезон 2 серия: смотреть онлайн
    Футбол. 24-й тур РПЛ 2025. Расписание, прямая трансляция
    Плей-офф КХЛ 2025: кто выйдет в полуфинал, расписание
    Обладатели Кубка Стэнли, чемпионы НХЛ
    Карта: Горналь в Курской области
    Рекорд Овечкина: Гретцки позади, впереди 900 шайб в НХЛ


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru