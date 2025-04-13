Программа передач на 13 апреля 2025 года в Москве. На Первом канале и телеканалах Россия 1, НТВ, ТНТ, РЕН ТВ и СТС будут показывать следующие передачи, фильмы и сериалы, сообщает сервис «Яндекс Телепрограмма»..
Первый канал
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Играй, гармонь любимая!
06:55 Часовой
07:25 Здоровье
08:30 Тайна третьей планеты
09:30 Мечталлион
10:15 Она. К юбилею Татьяны Навки
11:05 Повара на колесах. Корсаков
12:15 К 100-летию со дня рождения Эрнста Неизвестного
13:20 Видели видео?
14:10 Возвращение резидента
16:50 30 лет вместе. Время, вперед!
19:00 Три аккорда
21:00 Время
22:50 Что? Где? Когда?
00:00 Она. К юбилею Татьяны Навки
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:30 Ты мой свет
07:20 В кругу друзей
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома
09:25 Утренняя почта
10:10 Сто к одному
11:00, 14:00, 17:00 Вести
11:30 Наши. Военкоры
12:00 Доктор Мясников
13:00 Большие перемены
14:30 Вести. Местное время
15:00 Юмор! Юмор!! Юмор!!!
17:50 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:30 Москва. Кремль. Путин
23:00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:35 Салют-7. История одного подвига
02:20 Ты мой свет
НТВ
06:40 Центральное телевидение
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00, 16:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Однажды...
15:00 Своя игра
16:20 Человек в праве
17:00 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 Итоги недели
20:20 Маска
23:40 Звезды сошлись
01:10 Основано на реальных событиях
04:50 Морские дьяволы. Дальние рубежи
ТНТ
04:55 Однажды в России
09:30 Время завтрака
10:05 Экстрасенсы. Битва сильнейших
18:00 Сокровища императора
21:30 Титаны
00:15 Шоу Воли
01:40 Конфетка
03:35 Женский Стендап
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30, 12:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Легенды и мифы
12:55 Неизвестная история
13:55 Купи-продай
14:55 Клык
16:50 Кровь за кровь
18:50 Коломбиана
20:55 Законопослушный гражданин
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
СТС
05:00 Три кота
06:15 Барбоскины на даче
07:35 Барбоскины Team
09:15 Величайший детектив-паук
11:05 Приключения аргонавтов
13:05 Восстание
14:55 Война миров Z
17:15 Богатырские игры
19:30 В темноте
21:30 Кто тут жулик?
22:35 Мажоры на мели
00:35 Не звезди!
02:15 Выкрутасы
03:45 Погнали
Время московское.