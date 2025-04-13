Программа передач на 13 апреля 2025 года в Москве. На Первом канале и телеканалах Россия 1, НТВ, ТНТ, РЕН ТВ и СТС будут показывать следующие передачи, фильмы и сериалы, сообщает сервис «Яндекс Телепрограмма»..

Первый канал

04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости

06:10 Играй, гармонь любимая!

06:55 Часовой

07:25 Здоровье

08:30 Тайна третьей планеты

09:30 Мечталлион

10:15 Она. К юбилею Татьяны Навки

11:05 Повара на колесах. Корсаков

12:15 К 100-летию со дня рождения Эрнста Неизвестного

13:20 Видели видео?

14:10 Возвращение резидента

16:50 30 лет вместе. Время, вперед!

19:00 Три аккорда

21:00 Время

22:50 Что? Где? Когда?

00:00 Она. К юбилею Татьяны Навки

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ

Россия 1

05:30 Ты мой свет

07:20 В кругу друзей

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома

09:25 Утренняя почта

10:10 Сто к одному

11:00, 14:00, 17:00 Вести

11:30 Наши. Военкоры

12:00 Доктор Мясников

13:00 Большие перемены

14:30 Вести. Местное время

15:00 Юмор! Юмор!! Юмор!!!

17:50 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:30 Москва. Кремль. Путин

23:00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:35 Салют-7. История одного подвига

02:20 Ты мой свет

НТВ

06:40 Центральное телевидение

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00, 16:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

12:00 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Однажды...

15:00 Своя игра

16:20 Человек в праве

17:00 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 Итоги недели

20:20 Маска

23:40 Звезды сошлись

01:10 Основано на реальных событиях

04:50 Морские дьяволы. Дальние рубежи

ТНТ

04:55 Однажды в России

09:30 Время завтрака

10:05 Экстрасенсы. Битва сильнейших

18:00 Сокровища императора

21:30 Титаны

00:15 Шоу Воли

01:40 Конфетка

03:35 Женский Стендап

РЕН ТВ

05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30, 12:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Легенды и мифы

12:55 Неизвестная история

13:55 Купи-продай

14:55 Клык

16:50 Кровь за кровь

18:50 Коломбиана

20:55 Законопослушный гражданин

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы

СТС

05:00 Три кота

06:15 Барбоскины на даче

07:35 Барбоскины Team

09:15 Величайший детектив-паук

11:05 Приключения аргонавтов

13:05 Восстание

14:55 Война миров Z

17:15 Богатырские игры

19:30 В темноте

21:30 Кто тут жулик?

22:35 Мажоры на мели

00:35 Не звезди!

02:15 Выкрутасы

03:45 Погнали



Время московское.