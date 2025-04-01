Карта: эпицентр землетрясения в Таджикистане

13 апреля. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Таджикистане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Изначально сообщалось о магнитуде 6,4, но затем специалисты пересмотрели силу толчков в меньшую сторону. Землетрясение произошло в воскресенье в 07:24 по московскому времени на расстоянии более 170 км к юго-востоку от города Худжанд.

Если смотреть на карту Таджикистана, Худжанд расположен на севере страны и является административным центром Согдийской области. В городе проживает более 198 тысяч человек.