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Карта: эпицентр землетрясения в Таджикистане

Сегодня, 09:45 Автор: Андрей Моисеев




13 апреля. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Таджикистане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Изначально сообщалось о магнитуде 6,4, но затем специалисты пересмотрели силу толчков в меньшую сторону. Землетрясение произошло в воскресенье в 07:24 по московскому времени на расстоянии более 170 км к юго-востоку от города Худжанд.

Эпицентр землетрясения в Таджикистане 13 апреля на карте

Если смотреть на карту Таджикистана, Худжанд расположен на севере страны и является административным центром Согдийской области. В городе проживает более 198 тысяч человек.
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    Фото: Google Карты







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