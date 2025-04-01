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Карта: Елизаветовка в Донецкой области

Сегодня, 12:35 Автор: Андрей Моисеев




13 апреля. Подразделения группировки войск «Центр» освобождили населенный пункт Елизаветовка Донецкой Народной Республики, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

Елизаветовка на карте Донецкой области

Нанесено поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Новоэкономическое, Зверево, Котлино, Удачное, Алексеевка, Новопавловка, Красноармейск, Новосергеевка, Миролюбовка и Преображенка Донецкой Народной Республики.

Если смотреть на карту Донецкой области, село Елизаветовка расположено в Покровском районе, в 18 километрах к востоку от Покровска (Красноармейска).
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    Фото: Google Карты







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