Карта: Елизаветовка в Донецкой области Сегодня, 12:35 Автор: Андрей Моисеев









13 апреля. Подразделения группировки войск «Центр» освобождили населенный пункт Елизаветовка Донецкой Народной Республики, сообщает Telegram-канал Минобороны России. Нанесено поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Новоэкономическое, Зверево, Котлино, Удачное, Алексеевка, Новопавловка, Красноармейск, Новосергеевка, Миролюбовка и Преображенка Донецкой Народной Республики. Если смотреть на карту Донецкой области, село Елизаветовка расположено в Покровском районе, в 18 километрах к востоку от Покровска (Красноармейска).

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Фото: Google Карты















