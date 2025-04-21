Разговоры о важном: тема на 21 апреля 2025 года

Ближайший в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 21 апреля 2025 года, будет посвящен теме «Медицина России».

Цель урока: формирование у обучающихся понимания того, что охрана здоровья граждан России – приоритет государственной политики страны, что врач – не просто профессия, это настоящее призвание, требующее не только знаний, но и человеческого сочувствия, служения обществу. Каковы достижения российской медицины и какие технологии будут использоваться в будущем.

Методические материалы (презентация и оформление) для классных руководителей для проведения занятия размещены на официальном сайте программы.