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Разговоры о важном: тема на 21 апреля 2025 года

Сегодня, 06:27 Автор: Андрей Моисеев




Ближайший в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 21 апреля 2025 года, будет посвящен теме «Медицина России».

Разговоры о важном 21 апреля 2025

Цель урока: формирование у обучающихся понимания того, что охрана здоровья граждан России – приоритет государственной политики страны, что врач – не просто профессия, это настоящее призвание, требующее не только знаний, но и человеческого сочувствия, служения обществу. Каковы достижения российской медицины и какие технологии будут использоваться в будущем.

Методические материалы (презентация и оформление) для классных руководителей для проведения занятия размещены на официальном сайте программы.
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    Фото: разговорыоважном.рф







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