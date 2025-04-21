HR Новости

Разговоры о важном: тема 21 апреля 2025 года

Сегодня, 08:53 Автор: Андрей Моисеев




Ближайший в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 21 апреля 2025 года, будет посвящен теме «Медицина России».

Разговоры о важном 21 апреля 2025

Цель урока: формирование у обучающихся понимания того, что охрана здоровья граждан России – приоритет государственной политики страны, что врач – не просто профессия, это настоящее призвание, требующее не только знаний, но и человеческого сочувствия, служения обществу. Каковы достижения российской медицины и какие технологии будут использоваться в будущем.

Методические материалы (презентация и оформление) для классных руководителей для проведения занятия будут размещены на официальном сайте программы за несколько дней до начала урока.
  • Кубок России по футболу 2024/2025: когда играют «Динамо» и ЦСКА
    •

    Фото: разговорыоважном.рф







    Фотогалерея обворожительной автогонщицы Линдси Брюэр


    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Плей-офф КХЛ 2025: кто выйдет в полуфинал, расписание
    Разговоры о важном: тема 21 апреля 2025 года
    Где сегодня сбили 115 беспилотников ВСУ
    Карта: Горнальский монастырь в Курской области
    Карта: Горналь в Курской области
    Какого числа Пасха в 2025–2030 годах
    Обладатели Кубка Гагарина, чемпионы КХЛ
    Кучеров лидирует в гонке бомбардиров НХЛ 2024/2025
    «Актерище» (2025): смотреть сериал онлайн, дата выхода
    «Инспектор Гаврилов» 2 сезон: смотреть сериал онлайн


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru