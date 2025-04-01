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«Вашингтон» сыграет с «Монреалем» в первом раунде плей-офф НХЛ

Сегодня, 06:01 Автор: Андрей Моисеев




В своем заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» выиграл у «Каролины», набрал 91 очко и обеспечил себе путевку в плей-офф.

Александр Овечкин

«Канадиенс» в стартовом раунде Кубка Стэнли встретятся с «Вашингтоном». Хоккеисты из столицы США набрали 111 очков и стали лучшей командой Восточной конференции. Александр Овечкин забил 43 шайбы и лидирует в команде по этому показателю.

В последний раз команды встречались между собой в первом раунде КС-2010. Тогда «Кэпиталз» вел 3-1, но в итоге упустил победу в серии. В прошлом году «Вашингтон» вылетел в первом раунде, а «Монреаль» вышел в плей-офф НХЛ впервые за четыре года.
  • Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ
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    Фото: yahoo.com







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