HR Новости

«Вашингтон» сыграет с «Монреалем» в первом раунде плей-офф НХЛ

Сегодня, 06:37 Автор: Андрей Моисеев




В своем заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» выиграл у «Каролины», набрал 91 очко и обеспечил себе путевку в плей-офф.

Александр Овечкин

«Канадиенс» в стартовом раунде Кубка Стэнли встретятся с «Вашингтоном». Хоккеисты из столицы США набрали 111 очков и стали лучшей командой Восточной конференции. Александр Овечкин забил 44 шайбы и лидирует в команде по этому показателю.

Расписание матчей: 22 (02:00 мск), 24 (02:00 мск), 26 (02:00 мск), , 28 (01:30 мск) апреля, 1*, 3*, 5* мая.

В последний раз команды встречались между собой в первом раунде КС-2010. Тогда «Кэпиталз» вел 3-1, но в итоге упустил победу в серии. В прошлом году «Вашингтон» вылетел в первом раунде, а «Монреаль» вышел в плей-офф НХЛ впервые за четыре года.
  • Плей-офф НХЛ 2025: кто вышел, когда начинается, расписание
    •

    Фото: yahoo.com







    Фотогалерея обворожительной автогонщицы Линдси Брюэр


    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    «Голос»: смотреть онлайн 18 апреля 2025
    50 лучших бомбардиров плей-офф НХЛ за всю историю
    Программа передач на 19 апреля 2025 года в Москве
    Чемпионат мира по хоккею 2025: расписание матчей
    Атаки беспилотников 18 апреля, сбитые БПЛА сегодня за ночь
    «Подслушано в Рыбинске» (2024): смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы
    «Оперативная память»: смотреть сериал онлайн, отзывы, актеры
    «Вашингтон» сыграет с «Монреалем» в первом раунде плей-офф НХЛ
    Стало известно, кто стал лучшим бомбардиром НХЛ 2024/2025
    Александр Овечкин забил 897-ю шайбу в НХЛ


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru