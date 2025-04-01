HR Новости

«Арсенал» – «ПСЖ»: где смотреть, прямая трансляция, онлайн

Сегодня, 06:49 Автор: Андрей Моисеев




В 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/2025 встречаются представители четырех стран. «Арсенал» сыграет с «ПСЖ» 29 апреля и 7 мая, «Барселона» и «Интер» проведут поединки 30 апреля и 6 мая.

Расписание матчей 1/2 финала Лиги чемпионов

«Арсенал» встречался с «ПСЖ» осенью прошлого года и победил в том матче парижан со счетом 2:0. «Барселона» играла с «Интером» на групповом этапе Лиги чемпионов в 2022 году. Матч в Милане завершился победой хозяев (1:0), ответный поединок  в Испании закончился вничью (3:3).

Смотреть онлайн матч «Арсенал» — «ПСЖ» можно в кинотеатре Okko. Прямая трансляция с «Эмирейтс» начнется в 22:00 мск.

Финал Лиги чемпионов пройдет 31 мая на «Арене Мюнхен» в Германии.
  • Плей-офф КХЛ. «Локомотив» — «Салават Юлаев» 1-й матч: смотреть онлайн, прям ...
    •

    Фото: Getty Images







    Фотогалерея обворожительной автогонщицы Линдси Брюэр


    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Атака беспилотников сегодня, сбитые БПЛА за ночь
    50 лучших бомбардиров плей-офф НХЛ за всю историю
    Плей-офф НХЛ 2025: расписание 1/8 финала, результаты
    «По законам военного времени»: смотреть сериал онлайн, актеры
    «Оперативная память»: смотреть сериал онлайн, отзывы, актеры
    «Трактор» — «Динамо» Москва. 1-й матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина. Прямая трансляция, смотреть онлайн
    Кто победил в финале шоу «Голос» 2025
    Кто победил в 6 сезоне шоу «Маска», кто снял маску 27 апреля 2025
    «Арсенал» – «ПСЖ»: где смотреть, прямая трансляция, онлайн
    «Зимородок» 3 сезон: смотреть турецкий сериал онлайн


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru