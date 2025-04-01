HR Новости

«Арсенал» – «ПСЖ»: смотреть онлайн, прямая трансляция матча Лиги чемпионов

Сегодня, 06:44 Автор: Андрей Моисеев




В 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/2025 встречаются представители четырех стран. «Арсенал» сыграет с «ПСЖ» 29 апреля и 7 мая, «Барселона» и «Интер» проведут поединки 30 апреля и 6 мая.

Расписание матчей 1/2 финала Лиги чемпионов

«Арсенал» встречался с «ПСЖ» осенью прошлого года и победил в том матче парижан со счетом 2:0. «Барселона» играла с «Интером» на групповом этапе Лиги чемпионов в 2022 году. Матч в Милане завершился победой хозяев (1:0), ответный поединок  в Испании закончился вничью (3:3).

Смотреть онлайн матч «Арсенал» — «ПСЖ» можно в кинотеатре Okko. Прямая трансляция с «Эмирейтс» начнется в 22:00 мск.

Финал Лиги чемпионов пройдет 31 мая на «Арене Мюнхен» в Германии.
  • «Металлург» сыграет с «Локомотивом» в финале Кубка Гагарина
    •

    Фото: Getty Images







    Фотогалерея обворожительной автогонщицы Линдси Брюэр


    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Плей-офф КХЛ 2025: кто выйдет в полуфинал, расписание
    «Арсенал» – «ПСЖ»: смотреть онлайн, прямая трансляция матча Лиги чемпионов
    «Опасная близость» (2025): смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы
    «Гипнозис» (2025) 3 серия: смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы
    «Вашингтон» сыграет с «Монреалем» в первом раунде плей-офф НХЛ
    Карта: Калиново в Донецкой области
    Карта: Шуя в Ивановской области
    Карта: Олешня в Курской области
    Хоккей. ЧМ-2025: расписание матчей чемпионата мира
    «Аутсорс» (2025): смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru