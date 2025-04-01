Плей-офф НХЛ 2025: кто вышел, когда начинается, расписание Сегодня, 11:50 Автор: Андрей Моисеев









В Национальной хоккейной лиге стали известны все восемь пар первого раунда Кубка Стэнли. Первые матчи плей-офф НХЛ-2025 состоятся в ночь на 20 апреля по московскому времени в Виннипеге и Далласе. Западная конференция «Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз»

«Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш»

«Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз»

«Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд» Обладатели Кубка Стэнли Восточная конференция «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз»

«Оттава Сенаторз» — «Торонто Мэйпл Лифс»

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз»

«Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс» Плей-офф Кубка Стэнли 2025 года продлится до середины июня. Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Флорида Пантерз».

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