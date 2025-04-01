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Плей-офф НХЛ 2025: кто вышел, когда начинается, расписание

Сегодня, 11:50 Автор: Андрей Моисеев




В Национальной хоккейной лиге стали известны все восемь пар первого раунда Кубка Стэнли.

Первые матчи плей-офф НХЛ-2025 состоятся в ночь на 20 апреля по московскому времени в Виннипеге и Далласе.

Кубок Стэнли

Западная конференция

«Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз»
«Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш»
«Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз»
«Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд»

Обладатели Кубка Стэнли

Восточная конференция

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз»
«Оттава Сенаторз» — «Торонто Мэйпл Лифс»
«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз»
«Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс»

Плей-офф Кубка Стэнли 2025 года продлится до середины июня. Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Флорида Пантерз».
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