Российские военнослужащие группировки «Центр» практически полностью отказались от радиопереговоров во время освобождения Преображенки в ДНР и заменили их на систему звуковых сигналов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

ВС РФ освободили Преображенку 17 апреля.

Кроме того, бойцы «Центра» нанесли поражение соединениям ВСУ в районах Ульяновки, Успеновки, Красноармейска, Новоэкономического и Миролюбовки.

Если смотреть на карту Донецкой области, село Преображенка расположено в Покровском районе, в 23 километрах к юго-западу от Покровска (Красноармейска).