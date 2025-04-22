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Карта: Преображенка в Донецкой области

Сегодня, 09:10 Автор: Андрей Моисеев




Российские военнослужащие группировки «Центр» практически полностью отказались от радиопереговоров во время освобождения Преображенки в ДНР и заменили их на систему звуковых сигналов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

ВС РФ освободили Преображенку 17 апреля.

Преображенка на карте Донецкой области

Кроме того, бойцы «Центра» нанесли поражение соединениям ВСУ в районах Ульяновки, Успеновки, Красноармейска, Новоэкономического и Миролюбовки.

Если смотреть на карту Донецкой области, село Преображенка расположено в Покровском районе, в 23 километрах к юго-западу от Покровска (Красноармейска).
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    Фото: Google Карты







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