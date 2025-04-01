HR Новости

Футбол. 25-й тур РПЛ 2025. Расписание, прямая трансляция

Сегодня, 15:56 Автор: Андрей Моисеев




С 19 по 20 апреля 2025 года в чемпионате РПЛ по футболу состоятся восемь матчей 25-го тура.

В субботу «Оренбург» примет на своем поле махачкалинское «Динамо» (12:00 мск), «Акрон» встретится дома со «Спартаком» (14:30), «Локомотив» сыграет с  «Пари НН» (17:00, Матч ТВ), «Краснодар» проведет поединок с «Ахматом» (19:30, Матч ТВ).

Футбол РПЛ 2024/2025, расписание матчей

В воскресенье «Факел» в Воронеже примет «Ростов» (14:00), «Зенит» сыграет с «Химками» (16:30, Матч ТВ), московское «Динамо» будет принимать «Рубин» (19:30, Матч ТВ), ЦСКА встетится с «Крыльями Советов».

Смотреть онлайн прямые трансляции матчей  можно в прямом эфире федерального телеканала «Матч ТВ».

Верхняя часть турнирной таблицы РПЛ 2024/2025 после 24-го тура выглядит следующим образом: 1. «Краснодар» — 52 очка (24 игры), 2. «Зенит» — 50 (24), 3. «Спартак» — 47 (24), 4. ЦСКА — 47 (24), 5. «Динамо» М — 43 (24), 6. «Локомотив» — 41 (24), 7. «Рубин» — 36 (24), 8. «Ростов» — 33 (24).
  • Кубок России по футболу 2024/2025: когда играют «Динамо» и ЦСКА
    •











    Фотогалерея обворожительной автогонщицы Линдси Брюэр


    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Футбол. 25-й тур РПЛ 2025. Расписание, прямая трансляция
    Граница Курской области с Украиной, карта, последние новости
    Карта: Преображенка в Донецкой области
    Где находится Запорожская АЭС на карте
    Плей-офф НХЛ 2025: кто вышел, когда начинается, расписание
    Карта атак беспилотников 17 апреля, сбитые БПЛА за ночь
    Карта: Ковров во Владимирской области
    Карта: Горнальский монастырь в Курской области
    Горналь на карте Курской области
    Плей-офф КХЛ 2025: кто выйдет в полуфинал, расписание


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru