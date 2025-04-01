Футбол. 25-й тур РПЛ 2025. Расписание, прямая трансляция

С 19 по 20 апреля 2025 года в чемпионате РПЛ по футболу состоятся восемь матчей 25-го тура.

В субботу «Оренбург» примет на своем поле махачкалинское «Динамо» (12:00 мск), «Акрон» встретится дома со «Спартаком» (14:30), «Локомотив» сыграет с «Пари НН» (17:00, Матч ТВ), «Краснодар» проведет поединок с «Ахматом» (19:30, Матч ТВ).

В воскресенье «Факел» в Воронеже примет «Ростов» (14:00), «Зенит» сыграет с «Химками» (16:30, Матч ТВ), московское «Динамо» будет принимать «Рубин» (19:30, Матч ТВ), ЦСКА встетится с «Крыльями Советов».

Смотреть онлайн прямые трансляции матчей можно в прямом эфире федерального телеканала «Матч ТВ».

Верхняя часть турнирной таблицы РПЛ 2024/2025 после 24-го тура выглядит следующим образом: 1. «Краснодар» — 52 очка (24 игры), 2. «Зенит» — 50 (24), 3. «Спартак» — 47 (24), 4. ЦСКА — 47 (24), 5. «Динамо» М — 43 (24), 6. «Локомотив» — 41 (24), 7. «Рубин» — 36 (24), 8. «Ростов» — 33 (24).