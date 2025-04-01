Плей-офф КХЛ 2025: кто вышел в полуфинал, расписание, результаты Вчера, 20:20 Автор: Андрей Моисеев









Матчи второго раунда плей-офф КХЛ, в котором встречаются клубы из разных конференций, будут проходить с 11 по 24 апреля 2025 года. Во второй этап вышли 8 сильнейших команд, которые определят в мае обладателя Кубка Гагарина. Группа А «Локомотив» (1) – «Авангард» (6) — 1:4, 4:1, 6:2, 2:1 ОТ «Салават Юлаев (2) - «Спартак» (3) — 4:1, 4:5 ОТ, 2:4, 2:6 Матчи в группе А состоятся 11, 13, 15, 17, 19*, 21*, 23* апреля. Обладатели Кубка Гагарина Группа В «Трактор» (1) – «Динамо» Мн (4) — 4:2, 4:3 ОТ, 0:8 «Динамо» М (2) – «Ак Барс» (5) — 3:5, 0:2, 3:1 Матчи в группе В пройдут 12, 14, 16 , 18, 20*, 22*, 24* апреля. * если потребуется. В полуфинале встретятся победители пар в каждой из групп. Проведение полуфинальных игр запланировано с 27 апреля по 10 мая, финальные поединки пройдут с 13 по 25 мая.

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Фото: КХЛ















