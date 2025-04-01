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«Актерище» (2025): смотреть сериал онлайн, отзывы

Вчера, 23:34 Автор: Андрей Моисеев




Мегазвезда современного кино Слава Третьяков вступает в схватку с блогером-кинокритиком Никитой Кисляком, который посмел написать разгромный обзор на его последний фильм.

Интересный факт: режиссер картины Дмитрий Невзоров ранее снял комедию «Свободные отношения» и сериал «Дядя Леша».

Где снимали: съемки картины проходили в подмосковном городе Верея.

Смотреть онлайн сериал Актерище 2025

Премьера сериала «Актерище» состоялась 1 апреля 2025 года. В первый день показали 2 серии, новые будут выходить еженедельно по пятницам. Всего запланирован показ 8 эпизодов.

Дата выхода:

5 серия — 18 апреля.

6 серия — 25 апреля.

7 серия — 2 мая.

Отзывы: «набрали актеров, интригу придумали современную, а сценарий по моему не очень», «сериал нереально смешной, неизбитый сюжет, хороший актерский состав», «не знаю, кто этот усач, точно не актер, но Стулова и Нагиев сыграли нормально».

Жанр — комедия.

Режиссер — Дмитрий Невзоров.

Страна — Россия.

Актеры — главного героя, Славу Третьякова, сыграл 57-летний Дмитрий Нагиев («Физрук»), блогера Никиту Кисляка — Антон Лапенко («Внутри Лапенко»). Другие роли исполнили: Алевтину — Екатерина Стулова («Инспектор Гаврилов»), Кэста — Жаргал Бадмацыренов («Красный шелк»), молодого Третьякова — Никита Касьяненко («Алекс Лютый. Дело сирот»).

Смотреть онлайн сериал «Актерище» в онлайн-кинотеатре KION.

Официальный трейлер сериала на RUTUBE.
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    Фото: KION







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