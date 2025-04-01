«Клюквенный щербет» 97 серия: смотреть онлайн турецкий сериал

Турецкий сериал «Клюквенный щербет» — история любви двух молодых людей, которые воспитаны в разных условиях. Родители жениха — консервативные люди, для которых важны традиции, а в семье невесты придерживаются весьма прогрессивных взглядов.

Премьера 3 сезона турецкого сериала состоялась на телеканале Show TV 13 сентября 2024 года.

Даты выхода:

31 (97) серия — 18 апреля

32 (98) серия — 25 апреля

Факт: после выхода первых нескольких серий государственный турецкий цензор хотел полностью запретить показ фильма. Возмущение вызвало обилие сцен с домашним насилием. Однако создатели «Клюквенного щербета» выиграли дело в суде, поэтому все ограничилось только 5-недельным перерывом.

Сколько сезонов и серий в сериале

Премьера сериала состоялась в Турции 28 октября 2022 года на канале Show TV. Всего в первом сезоне было снято 29 серий.

1-й сезон - 29 серий.

2-й сезон - 37 серий.

Зрители могут увидеть первые два сезона сериала в онлайн-кинотеатрах Иви, Okko, START, Wink, Кинопоиск. Хронометраж серий первого сезона на русском языке отличается от оригинального и составляет около 45 минут.

Факт: зеленоглазая Сыла Тюркоглу родилась 18 апреля 1999 года, рост актрисы 166 см, вес — 55 килограммов. Сыла окончила элитную школу в Измире и хотела стать юристом. У нее есть тату на плече на немецком языке, фраза означает в переводе «Плавная красота».

В России 31 (97) серию можно смотреть 18 апреля в онлайн-кинотеатрах Иви (19:00 мск) и START (21:00).

Смотреть бесплатно онлайн первые три серии 1 сезона на START.

Оригинальное название — Kızılcık Şerbeti.

Жанр — мелодрама, драма.

Страна — Турция.

Режиссер — Кетджхе.

Актеры — Барыш Кылыч, Эврим Аласья, Сыла Тюркоглу, Сибель Ташчиоглу, Мюжде Узман.

Факт: Эврим Аласья и Сибель Ташчиоглу блистали в культовом турецком сериале «Великолепный век», который с успехом неоднократно показывался на российском телевидении.