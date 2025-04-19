Программа передач на 19 апреля 2025 года в Москве Сегодня, 07:57 Автор: Андрей Моисеев









Программа передач на 19 апреля 2025 года в Москве. На Первом канале и телеканалах Россия 1, НТВ, ТНТ, РЕН ТВ и СТС будут показывать следующие передачи, фильмы и сериалы, сообщает сервис «Яндекс Телепрограмма»..



Первый канал



04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ

06:00 Телеканал Доброе утро. Суббота

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00, 12:00, 14:30, 18:00 Новости

10:15 MONEYпуляторы

10:50 Новодевичий монастырь. Сокровища православной святыни

12:15 Храм Гроба Господня

13:00 Схождение Благодатного огня

14:40 Путь Христа

16:35 Кто хочет стать миллионером?

18:25 Викинг. История крещения Руси

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером

23:30 Пасха Христова

02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Куриное яйцо

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00, 17:00, 20:00 Вести

12:00 Наши. Военкоры

12:30 Вести. Специальный выпуск

13:00 Схождение Благодатного огня

14:30, 21:15 Вести. Местное время

15:00 Юмор! Юмор!! Юмор!!!

17:50 Привет, Андрей! Песни Лены Василёк

21:30 Розы на стекле

23:30 Пасха Христова

02:15 Самое главное

03:50 Блюз для сентября



НТВ



04:35 Мой грех

06:20 Жди меня

07:20 Смотр

08:00, 16:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 Живая еда

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Схождение Благодатного огня

14:30 Игры разумов

15:00 Своя игра

16:20, 01:30 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 Центральное телевидение

20:20 Ты не поверишь!

21:25 Секрет на миллион. Валерия

23:25 Ч.T.Д.

23:55 Квартирник НТВ у Маргулиса

02:10 Дачный ответ

03:15 Настоятель

04:50 Настоятель-2



ТНТ



04:55 Однажды в России

10:40 Битва экстрасенсов

15:55 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 77-я серия

18:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 78-я серия

21:00 Музыкальная интуиция

23:00 Женский стендап

03:15 Однажды в России



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 Военная тайна

15:00 СОВБЕЗ

17:00 Документальный спецпроект. Предатели: почему у них кончились деньги?

18:00 Засекреченные списки. Украинский след: самые опасные секты

19:00 Добровэфире

20:00 Ледяной драйв

22:05 Хаос

00:10 Заступник

02:10 Самые шокирующие гипотезы



СТС



02:15 Жена олигарха

05:05 Три кота

06:30 Зов джунглей

08:00 ПроСТО кухня

10:05 Кто тут жулик?

11:10 Маугли дикой планеты

13:05 Леди Баг и Супер-Кот. Пробуждение силы

15:15 Команда монстров

17:00 Кентервильское привидение

18:55 Хроники панголинов

21:00 Стражи Времени

23:05 Этерна. Часть первая

00:55 Форрест Гамп

03:15 Метод Лавровой

04:45 Три кота



Время московское.

«Экстрасенсы. Битва сильнейших» 2 сезон 13 выпуск: смотреть онлайн



















