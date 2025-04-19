Программа передач на 19 апреля 2025 года в Москве. На Первом канале и телеканалах Россия 1, НТВ, ТНТ, РЕН ТВ и СТС будут показывать следующие передачи, фильмы и сериалы, сообщает сервис «Яндекс Телепрограмма»..
Первый канал
04:50 ПОДКАСТ.ЛАБ
06:00 Телеканал Доброе утро. Суббота
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00, 12:00, 14:30, 18:00 Новости
10:15 MONEYпуляторы
10:50 Новодевичий монастырь. Сокровища православной святыни
12:15 Храм Гроба Господня
13:00 Схождение Благодатного огня
14:40 Путь Христа
16:35 Кто хочет стать миллионером?
18:25 Викинг. История крещения Руси
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером
23:30 Пасха Христова
02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Куриное яйцо
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 Наши. Военкоры
12:30 Вести. Специальный выпуск
13:00 Схождение Благодатного огня
14:30, 21:15 Вести. Местное время
15:00 Юмор! Юмор!! Юмор!!!
17:50 Привет, Андрей! Песни Лены Василёк
21:30 Розы на стекле
23:30 Пасха Христова
02:15 Самое главное
03:50 Блюз для сентября
НТВ
04:35 Мой грех
06:20 Жди меня
07:20 Смотр
08:00, 16:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 Живая еда
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Схождение Благодатного огня
14:30 Игры разумов
15:00 Своя игра
16:20, 01:30 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 Центральное телевидение
20:20 Ты не поверишь!
21:25 Секрет на миллион. Валерия
23:25 Ч.T.Д.
23:55 Квартирник НТВ у Маргулиса
02:10 Дачный ответ
03:15 Настоятель
04:50 Настоятель-2
ТНТ
04:55 Однажды в России
10:40 Битва экстрасенсов
15:55 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 77-я серия
18:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 78-я серия
21:00 Музыкальная интуиция
23:00 Женский стендап
03:15 Однажды в России
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 Военная тайна
15:00 СОВБЕЗ
17:00 Документальный спецпроект. Предатели: почему у них кончились деньги?
18:00 Засекреченные списки. Украинский след: самые опасные секты
19:00 Добровэфире
20:00 Ледяной драйв
22:05 Хаос
00:10 Заступник
02:10 Самые шокирующие гипотезы
СТС
02:15 Жена олигарха
05:05 Три кота
06:30 Зов джунглей
08:00 ПроСТО кухня
10:05 Кто тут жулик?
11:10 Маугли дикой планеты
13:05 Леди Баг и Супер-Кот. Пробуждение силы
15:15 Команда монстров
17:00 Кентервильское привидение
18:55 Хроники панголинов
21:00 Стражи Времени
23:05 Этерна. Часть первая
00:55 Форрест Гамп
03:15 Метод Лавровой
04:45 Три кота
Время московское.