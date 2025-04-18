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«Голос»: смотреть онлайн 18 апреля 2025

Сегодня, 10:12 Автор: Андрей Моисеев




В шоу «Голос» участники показывают свои вокальные данные. Жюри, в которое входят Полина Гагарина, Баста, Антон Беляев и Хибла Герзмава, предстоит определить главный голос страны.

На проекте завершился этап нокаутов и сегодня пройдет полуфинал.

Шоу Голос 18 апреля

В шоу остались следующие участники — Алексей Осичев, Валерия Асонова, Матвей Козин, Дзамболат Дулаев, Илья Алтухов и Ксения Чагунава.

Премьера 13 сезона состоялась 31 января 2025 года на Первом канале. Новые выпуски выходят каждую неделю по пятницам.

Смотреть онлайн очередной выпуск шоу «Голос» на Первом канале 18 апреля 2025, в 21:45 мск.

Прошлые выпуски доступны на официальном сайте телеканала.
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    Фото: Первый канал







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