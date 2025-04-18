HR Новости

«Выживалити» 2 сезон: смотреть онлайн 18 апреля 2025

Сегодня, 10:54 Автор: Андрей Моисеев




В шоу «Выживалити» актеры, певцы, блогеры проходят испытания на силу, выносливость и психологическую стойкость.

Ведущий проекта — психолог и сценарист Вадим Демчог. Главный приз приз — 10 миллионов рублей.

Шоу Выживалити 18 апреля 2025

Съемки второго сезона проходили в живописных уголках Карачаево-Черкесии, в том числе среди ущелий и горных хребтов на курорте Домбай.

В шоу остались следующие участники — Елизавета Андрющенко, Александр Головин, Петр Романов и Никита Турчин.

Премьера 2 сезона состоялась 14 февраля 2025 года на телеканале «Пятница!». Новые выпуски выходят каждую неделю по пятницам.

Смотреть онлайн очередной выпуск шоу «Выживалити» в эфире канала «Пятница!» 18 апреля 2025, в 19:30 мск.
  • «Титаны» 2 сезон 12 выпуск: смотреть онлайн
    •

    Фото: Пятница!







    Фотогалерея обворожительной автогонщицы Линдси Брюэр


    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    «Выживалити» 2 сезон: смотреть онлайн 18 апреля 2025
    «Голос»: смотреть онлайн 18 апреля 2025
    50 лучших бомбардиров плей-офф НХЛ за всю историю
    Программа передач на 19 апреля 2025 года в Москве
    Чемпионат мира по хоккею 2025: расписание матчей
    Атаки беспилотников 18 апреля, сбитые БПЛА сегодня за ночь
    «Подслушано в Рыбинске» (2024): смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы
    «Оперативная память»: смотреть сериал онлайн, отзывы, актеры
    «Вашингтон» сыграет с «Монреалем» в первом раунде плей-офф НХЛ
    Стало известно, кто стал лучшим бомбардиром НХЛ 2024/2025


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru