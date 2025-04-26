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«Битва сильнейших» 26 апреля: смотреть онлайн

Сегодня, 05:50 Автор: Андрей Моисеев




В шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» девять лучших экстрасенсов страны расследуют таинственные события и проходят сложные испытания.

Родоначальником популярного на ТНТ шоу является Britain’s Psychic Challenge, первый выпуск которого вышел на экраны Великобритании в 2005 году. Программа является самой популярной на канале ТНТ и входит в список лучших на российском телевидении.

Экстрасенсы Битва сильнейших на ТНТ 2 сезон

Премьера 2 сезона состоялась 18 января 2025 года на телеканале ТНТ. Новые выпуски выходят еженедельно по субботам.

В программе принимают участие Влад Череватый, Артем Краснов, Ангелина Изосимова, Максим Левин, Виктория Райдос, Александр Шепс, Олег Шепс, Ольга Якубович и новый участник Юлий Котов, заменивший на проекте Соню Егорову. Зрители голосуют за каждого из участников на сайте телеканала.

Смотреть онлайн 15 выпуск шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» можно 26 апреля в 18:30 мск в эфире ТНТ.

Прошлые выпуски доступны бесплатно в хорошем качестве на RUTUBE.
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    Фото: ТНТ







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