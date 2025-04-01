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«Тайга» (2025): смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы

Сегодня, 07:41 Автор: Андрей Моисеев




Следователь Демидов пытается найти маньяка, который в маленьком городке убивает девочек из неблагополучных семей.

Интересный факт: съемки картины проходили в Санкт-Петербурге, а природные виды снимались в окрестностях Сима в Челябинской области.

Сериал Тайга 2025

Премьера сериала «Тайга» состоялась 5 марта 2025 года в онлайн-кинотеатрах PREMIER и KION. В первый день показали две серии, новые выходили каждую неделю по средам до 16 апреля (8 серий).

Отзывы: «суровый фильм, но без кровищи и мата, очень грамотно подобрана музыка», «неплохой такой социальный детектив, хорошо внимание держит», «уже пять серий, пока только показано больное алкоголизмом и психическими расстройствами население отдельно взятой местности».

Жанр — детектив, драма, триллер.

Режиссер — Александр Касаткин.

Страна — Россия.

Актеры — Григорий Чабан, Наталья Земцова, Дарья Екамасова, Владимир Селезнев, Марина Денисова, Елена Коренева, Елизавета Ищенко, Маргарита Галич, Алиса Олейник.
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    Фото: KION







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