Плей-офф КХЛ 2025: кто вышел в полуфинал, расписание, результаты

Матчи второго раунда плей-офф КХЛ, в котором встречались клубы из разных конференций, проходили с 11 по 23 апреля 2025 года. Во второй этап вышли 8 сильнейших команд, которые определят в мае обладателя Кубка Гагарина.

В 1/2 финала будут играть победители пар в каждой из групп.

Группа А

«Локомотив» (1) – «Авангард» (6) — 1:4, 4:1, 6:2, 2:1 ОТ, 2:3, 0:3, 3:2 ОТ

«Салават Юлаев» (2) - «Спартак» (3) — 4:1, 4:5 ОТ, 2:4, 2:6, 4:3 ОТ, 2:1 ОТ, 3:2

Серия стартует в Ярославле. Полуфинальные матчи в группе А состоятся 27, 29 апреля, 1, 3, 5*, 7* и 9 мая.

Обладатели Кубка Гагарина

Группа В

«Трактор» (1) – «Динамо» Мн (4) — 4:2, 4:3 ОТ, 0:8, 3:2, 3:1

«Динамо» М (2) – «Ак Барс» (5) — 3:5, 0:2, 3:1, 3:2, 4:3, 6:1

Серия стартует в Челябинске. Полуфинальные матчи в группе В пройдут 28, 30 апреля, 2, 4, 6*, 8* и 10 мая.

Проведение финальных игр запланировано с 13 по 25 мая.