Плей-офф КХЛ 2025: кто вышел в полуфинал, расписание, результаты

Полуфиналы плей-офф КХЛ, в которых будут встречаться клубы из разных конференций, пройдут с 27 апреля по 10 мая 2025 года. В третий этап вышли 4 сильнейших команды, которые определят в мае обладателя Кубка Гагарина.
Результаты матчей 1/4 финала:
Группа А
«Локомотив» (1) – «Авангард» (6) — 1:4, 4:1, 6:2, 2:1 ОТ, 2:3, 0:3, 3:2 ОТ
«Салават Юлаев» (2) - «Спартак» (3) — 4:1, 4:5 ОТ, 2:4, 2:6, 4:3 ОТ, 2:1 ОТ, 3:2
Полуфинальная серия стартует в Ярославле. Матчи в группе А состоятся 27, 29 апреля, 1, 3, 5*, 7* и 9 мая.
Обладатели Кубка Гагарина
Группа В
«Трактор» (1) – «Динамо» Мн (4) — 4:2, 4:3 ОТ, 0:8, 3:2, 3:1
«Динамо» М (2) – «Ак Барс» (5) — 3:5, 0:2, 3:1, 3:2, 4:3, 6:1
Полуфинальная серия стартует в Челябинске. Матчи в группе В пройдут 28, 30 апреля, 2, 4, 6*, 8* и 10 мая.
* Если понадобится.
Проведение финальных игр запланировано с 13 по 25 мая.