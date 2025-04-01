Плей-офф КХЛ 2025: кто вышел в полуфинал, расписание, результаты Сегодня, 05:39 Автор: Андрей Моисеев









Полуфиналы плей-офф КХЛ, в которых будут встречаться клубы из разных конференций, пройдут с 27 апреля по 10 мая 2025 года. В третий этап вышли 4 сильнейших команды, которые определят в мае обладателя Кубка Гагарина. Результаты матчей 1/4 финала: Группа А «Локомотив» (1) – «Авангард» (6) — 1:4, 4:1, 6:2, 2:1 ОТ, 2:3, 0:3, 3:2 ОТ «Салават Юлаев» (2) - «Спартак» (3) — 4:1, 4:5 ОТ, 2:4, 2:6, 4:3 ОТ, 2:1 ОТ, 3:2 Полуфинальная серия стартует в Ярославле. Матчи в группе А состоятся 27, 29 апреля, 1, 3, 5*, 7* и 9 мая. Обладатели Кубка Гагарина Группа В «Трактор» (1) – «Динамо» Мн (4) — 4:2, 4:3 ОТ, 0:8, 3:2, 3:1 «Динамо» М (2) – «Ак Барс» (5) — 3:5, 0:2, 3:1, 3:2, 4:3, 6:1 Полуфинальная серия стартует в Челябинске. Матчи в группе В пройдут 28, 30 апреля, 2, 4, 6*, 8* и 10 мая. * Если понадобится. Проведение финальных игр запланировано с 13 по 25 мая.

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Фото: КХЛ















