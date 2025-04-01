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Когда и во сколько будет схождение Благодатного Огня 2025

Сегодня, 10:37 Автор: Андрей Моисеев




В субботу, 19 апреля 2025 года, в Храме Гроба Господня в Иерусалиме миллионы верующих по всему миру будут следить за моментом схождения Благодатного огня.

Обряд совершается на протяжении более полутора тысячелетий и символизирует окончание страданий и начало Пасхи.

Схождение Благодатного огня 2025

Огонь из Иерусалима будет доставлен в разные страны мира, включая Россию.

Тысячи паломников со всего мира приезжают в Иерусалим, чтобы своими глазами увидеть это событие, миллионы будут следить за ним по прямым трансляциям из Храма Гроба Господня.

Прямая трансляция церемонии схождения Благодатного огня на Первом канале начнется в 13:00 по московскому времени.
  • Программа передач на 19 апреля 2025 года в Москве
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    Фото: postkards.ru







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    Когда и во сколько будет схождение Благодатного Огня 2025
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