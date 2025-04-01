Когда и во сколько будет схождение Благодатного Огня 2025

В субботу, 19 апреля 2025 года, в Храме Гроба Господня в Иерусалиме миллионы верующих по всему миру будут следить за моментом схождения Благодатного огня.

Обряд совершается на протяжении более полутора тысячелетий и символизирует окончание страданий и начало Пасхи.

Огонь из Иерусалима будет доставлен в разные страны мира, включая Россию.

Тысячи паломников со всего мира приезжают в Иерусалим, чтобы своими глазами увидеть это событие, миллионы будут следить за ним по прямым трансляциям из Храма Гроба Господня.

Прямая трансляция церемонии схождения Благодатного огня на Первом канале начнется в 13:00 по московскому времени.