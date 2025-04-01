19 апреля. Подразделения группировки войск «Север» в ходе активных наступательных действий освобождили населенный пункт Олешня Курской области, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

Кроме того, нанесено поражение формированиям ВСУ в районе населенного пункта Горналь. Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, БПЛА и артиллерии поражены соединения противника в районах населенных пунктов Водолаги, Кровное, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

Если смотреть на карту Курской области, хутор Олешня расположен с Суджанском районе, на границе с Украиной.