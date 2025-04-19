HR Новости

Пасхальное перемирие: сколько продлится

Сегодня, 17:02 Автор: Андрей Моисеев




Президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Перемирие начнет действовать сегодня с 18:00 субботы и продлится до нуля часов с воскресенья на понедельник.

Глава государства распорядился на период пасхального перемирия остановить все боевые действия. ВС России должны быть готовы к отражению возможных нарушений и провокаций со стороны противника, уточнил президент.

Как заявил Путин, ход перемирия покажет готовность киевского режима к желанию и способности мирно урегулировать вопрос.
  • Какого числа Пасха в 2025–2030 годах
    •











    Фотогалерея обворожительной автогонщицы Линдси Брюэр


    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Карта: граница Курской области с Украиной, осталось освободить
    Пасхальное перемирие: сколько продлится
    Карта: Олешня в Курской области
    Когда и во сколько будет схождение Благодатного Огня 2025
    «Зимородок» 3 сезон: смотреть турецкий сериал онлайн
    Карта: Горнальский монастырь в Курской области
    Карта: Горналь в Курской области
    Футбол. ЧМ-2026: когда начнется, где пройдет, расписание
    «Краснодар» – «Ахмат»: смотреть онлайн, прямая трансляция матча РПЛ
    Плей-офф КХЛ 2025: кто вышел в полуфинал, расписание, результаты


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru