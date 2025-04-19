Пасхальное перемирие: сколько продлится

Президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Перемирие начнет действовать сегодня с 18:00 субботы и продлится до нуля часов с воскресенья на понедельник.

Глава государства распорядился на период пасхального перемирия остановить все боевые действия. ВС России должны быть готовы к отражению возможных нарушений и провокаций со стороны противника, уточнил президент.

Как заявил Путин, ход перемирия покажет готовность киевского режима к желанию и способности мирно урегулировать вопрос.