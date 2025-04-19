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Карта: граница Курской области с Украиной, осталось освободить

Сегодня, 19:18 Автор: Андрей Моисеев




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Группировка войск «Север» ведет наступление по освобождению районов Курской области, основная часть территории области, где было вторжение, сейчас освобождена - это 1260 километров квадратных, 99,5%, приводит РИА Новости слова Начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова в ходе встречи с главой государства.

Граница Курской области с Украиной на карте в районе Суджы. Осталось два участка, где идут боевые действия — Олешня и Горналь.

Граница Курской области с Украиной на карте в районе Суджы

Граница Курской области с Украиной на карте

Если смотреть на карту России, Курская область расположена к югу от Москвы. Расстояние от столицы РФ до областного центра составляет 457 километров.

Курская область граничит с Сумской областью, протяженность границы с Украиной составляет 245 км. Приграничные районы — Хомутовский, Рыльский, Глушковский, Кореневский, Суджанский, Беловский. В приграничье расположены города Суджа и Рыльск, а также поселки Теткино, Глушково и Коренево.
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    Фото: Google Карты







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