Плей-офф НХЛ 2025: кто вышел в четвертьфинал, расписание Сегодня, 08:12 Автор: Андрей Моисеев









В Национальной хоккейной лиге стали известны все восемь пар первого раунда Кубка Стэнли. Западная конференция «Виннипег» — «Сент-Луис» — 5:3

«Даллас» — «Колорадо» — 1:5

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»

«Вегас» — «Миннесота» — 4:2 Обладатели Кубка Стэнли Восточная конференция «Тампа-Бэй» — «Флорида»

«Торонто» — «Оттава» — 6:2

«Каролина» — «Нью-Джерси» — 4:1

«Вашингтон» — «Монреаль» Расписание матчей на 22 апреля: 02:00 «Вашингтон» – «Монреаль» 02:30 «Виннипег» – «Сент-Луис» 04:30 «Даллас» – «Колорадо» 05:00 «Лос-Анджелес» – «Эдмонтон» Плей-офф Кубка Стэнли 2025 года продлится до середины июня. Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Флорида Пантерз».

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Фото: НХЛ















