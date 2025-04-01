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Плей-офф НХЛ 2025: кто вышел в четвертьфинал, расписание

Сегодня, 08:12 Автор: Андрей Моисеев




В Национальной хоккейной лиге стали известны все восемь пар первого раунда Кубка Стэнли.

Кубок Стэнли

Западная конференция

«Виннипег» — «Сент-Луис» — 5:3
«Даллас» — «Колорадо» — 1:5
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»
«Вегас» — «Миннесота» — 4:2

Обладатели Кубка Стэнли

Восточная конференция

«Тампа-Бэй» — «Флорида»
«Торонто» — «Оттава» — 6:2
«Каролина» — «Нью-Джерси» — 4:1
«Вашингтон» — «Монреаль»

Расписание матчей на 22 апреля:

02:00 «Вашингтон» – «Монреаль»

02:30 «Виннипег» – «Сент-Луис»

04:30 «Даллас» – «Колорадо»

05:00 «Лос-Анджелес» – «Эдмонтон»

Плей-офф Кубка Стэнли 2025 года продлится до середины июня. Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Флорида Пантерз».
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    Фото: НХЛ







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