Плей-офф НХЛ 2025: кто вышел в четвертьфинал, расписание

В Национальной хоккейной лиге стали известны все восемь пар первого раунда Кубка Стэнли.
Западная конференция
«Виннипег» — «Сент-Луис» — 5:3
«Даллас» — «Колорадо» — 1:5
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»
«Вегас» — «Миннесота» — 4:2
Обладатели Кубка Стэнли
Восточная конференция
«Тампа-Бэй» — «Флорида»
«Торонто» — «Оттава» — 6:2
«Каролина» — «Нью-Джерси» — 4:1
«Вашингтон» — «Монреаль»
Расписание матчей на 22 апреля:
02:00 «Вашингтон» – «Монреаль»
02:30 «Виннипег» – «Сент-Луис»
04:30 «Даллас» – «Колорадо»
05:00 «Лос-Анджелес» – «Эдмонтон»
Плей-офф Кубка Стэнли 2025 года продлится до середины июня. Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Флорида Пантерз».