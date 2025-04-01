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Плей-офф НХЛ 2025: кто вышел в четвертьфинал, расписание

Сегодня, 07:48 Автор: Андрей Моисеев




В Национальной хоккейной лиге стали известны все восемь пар первого раунда Кубка Стэнли.

Плей-офф Кубка Стэнли 2025 года продлится до середины июня.

Кубок Стэнли

Западная конференция

«Виннипег» — «Сент-Луис» — 5:3, 2:1, 2:7

«Даллас» — «Колорадо» — 1:5, 4:3 ОТ, 2:1 ОТ

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 6:5, 6:2, 4:7

«Вегас» — «Миннесота» — 4:2, 2:5, 2:5

Обладатели Кубка Стэнли

Восточная конференция

«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 2:6, 0:2

«Торонто» — «Оттава» — 6:2, 3:2 ОТ, 3:2 ОТ

«Каролина» — «Нью-Джерси» — 4:1, 3:1, 2:3 ОТ

«Вашингтон» — «Монреаль» — 3:2 ОТ, 3:1, 3:6

Расписание матчей на 26 апреля:

20:00 «Флорида» – «Тампа-Бэй»

23:00 «Миннесота» – «Вегас»

Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Флорида Пантерз».
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    Фото: НХЛ







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