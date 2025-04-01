Плей-офф НХЛ 2025: кто вышел в четвертьфинал, расписание

В Национальной хоккейной лиге стали известны все восемь пар первого раунда Кубка Стэнли.
Плей-офф Кубка Стэнли 2025 года продлится до середины июня.
Западная конференция
«Виннипег» — «Сент-Луис» — 5:3, 2:1, 2:7
«Даллас» — «Колорадо» — 1:5, 4:3 ОТ, 2:1 ОТ
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 6:5, 6:2, 4:7
«Вегас» — «Миннесота» — 4:2, 2:5, 2:5
Обладатели Кубка Стэнли
Восточная конференция
«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 2:6, 0:2
«Торонто» — «Оттава» — 6:2, 3:2 ОТ, 3:2 ОТ
«Каролина» — «Нью-Джерси» — 4:1, 3:1, 2:3 ОТ
«Вашингтон» — «Монреаль» — 3:2 ОТ, 3:1, 3:6
Расписание матчей на 26 апреля:
20:00 «Флорида» – «Тампа-Бэй»
23:00 «Миннесота» – «Вегас»
Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Флорида Пантерз».