Плей-офф НХЛ 2025: кто вышел в четвертьфинал, расписание Сегодня, 07:48 Автор: Андрей Моисеев









В Национальной хоккейной лиге стали известны все восемь пар первого раунда Кубка Стэнли. Плей-офф Кубка Стэнли 2025 года продлится до середины июня. Западная конференция «Виннипег» — «Сент-Луис» — 5:3, 2:1, 2:7 «Даллас» — «Колорадо» — 1:5, 4:3 ОТ, 2:1 ОТ «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 6:5, 6:2, 4:7 «Вегас» — «Миннесота» — 4:2, 2:5, 2:5 Обладатели Кубка Стэнли Восточная конференция «Тампа-Бэй» — «Флорида» — 2:6, 0:2 «Торонто» — «Оттава» — 6:2, 3:2 ОТ, 3:2 ОТ «Каролина» — «Нью-Джерси» — 4:1, 3:1, 2:3 ОТ «Вашингтон» — «Монреаль» — 3:2 ОТ, 3:1, 3:6 Расписание матчей на 26 апреля: 20:00 «Флорида» – «Тампа-Бэй» 23:00 «Миннесота» – «Вегас» Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Флорида Пантерз».

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Фото: НХЛ















