Плей-офф НХЛ 2025: когда начинается, расписание

В Национальной хоккейной лиге стали известны все восемь пар первого раунда Кубка Стэнли.
Западная конференция
«Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз»
«Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш»
«Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз»
«Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд»
Обладатели Кубка Стэнли
Восточная конференция
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз»
«Оттава Сенаторз» — «Торонто Мэйпл Лифс»
«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз»
«Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс»
Расписание матчей на 20 апреля:
01:00 «Виннипег» – «Сент-Луис»
03:30 «Даллас» – «Колорадо»
22:00 «Каролина» – «Нью-Джерси»
Плей-офф Кубка Стэнли 2025 года продлится до середины июня. Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Флорида Пантерз».