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Плей-офф НХЛ 2025: когда начинается, расписание

Вчера, 23:09 Автор: Андрей Моисеев




В Национальной хоккейной лиге стали известны все восемь пар первого раунда Кубка Стэнли.

Кубок Стэнли

Западная конференция

«Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз»
«Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш»
«Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз»
«Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд»

Обладатели Кубка Стэнли

Восточная конференция

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз»
«Оттава Сенаторз» — «Торонто Мэйпл Лифс»
«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз»
«Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс»

Расписание матчей на 20 апреля:

01:00 «Виннипег» – «Сент-Луис»

03:30 «Даллас» – «Колорадо»

22:00 «Каролина» – «Нью-Джерси»

Плей-офф Кубка Стэнли 2025 года продлится до середины июня. Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Флорида Пантерз».
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    Фото: НХЛ







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