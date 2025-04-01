Плей-офф НХЛ 2025: когда начинается, расписание Вчера, 23:09 Автор: Андрей Моисеев









В Национальной хоккейной лиге стали известны все восемь пар первого раунда Кубка Стэнли. Западная конференция «Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз»

«Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш»

«Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз»

«Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд» Обладатели Кубка Стэнли Восточная конференция «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз»

«Оттава Сенаторз» — «Торонто Мэйпл Лифс»

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз»

«Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс» Расписание матчей на 20 апреля: 01:00 «Виннипег» – «Сент-Луис» 03:30 «Даллас» – «Колорадо» 22:00 «Каролина» – «Нью-Джерси» Плей-офф Кубка Стэнли 2025 года продлится до середины июня. Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Флорида Пантерз».

Когда начинается сезон НХЛ 2024/2025



Фото: НХЛ















