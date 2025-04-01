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Плей-офф НХЛ 2025: кто вышел в четвертьфинал, расписание

Сегодня, 09:03 Автор: Андрей Моисеев




В Национальной хоккейной лиге стали известны все восемь пар первого раунда Кубка Стэнли.

Кубок Стэнли

Западная конференция

«Виннипег» — «Сент-Луис» — 5:3, 2:1
«Даллас» — «Колорадо» — 1:5, 4:3 ОТ
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 6:5
«Вегас» — «Миннесота» — 4:2, 2:5

Обладатели Кубка Стэнли

Восточная конференция

«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 2:6
«Торонто» — «Оттава» — 6:2, 3:2 ОТ
«Каролина» — «Нью-Джерси» — 4:1, 3:1
«Вашингтон» — «Монреаль» — 3:2 ОТ

Расписание матчей на 24 апреля:

02:00 «Вашингтон» – «Монреаль»

04:30 «Колорадо» – «Даллас»

05:00 «Лос-Анджелес» – «Эдмонтон»

Плей-офф Кубка Стэнли 2025 года продлится до середины июня. Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Флорида Пантерз».
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    Фото: НХЛ







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