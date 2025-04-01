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Плей-офф НХЛ 2025: расписание 1/8 финала, результаты

Сегодня, 08:45 Автор: Андрей Моисеев




В Национальной хоккейной лиге стали известны все восемь пар первого раунда Кубка Стэнли. Плей-офф 2025 года продлится до середины июня.

Кубок Стэнли

Западная конференция

«Виннипег» – «Сент-Луис» 2–2 (5:3, 2:1, 2:7, 1:5)

«Даллас» – «Колорадо» 2–2 (1:5, 4:3 ОТ, 2:1 ОТ, 0:4)

«Лос-Анджелес» – «Эдмонтон» 2–1 (6:5, 6:2, 4:7, 3:4 ОТ)

«Вегас» – «Миннесота» 2–2 (4:2, 2:5, 2:5, 4:3 ОТ)

Обладатели Кубка Стэнли

Восточная конференция

«Тампа-Бэй» – «Флорида» 1–2 (2:6, 0:2, 5:1)

«Торонто» – «Оттава» 3–1 (6:2, 3:2 ОТ, 3:2 ОТ, 3:4 ОТ)

«Каролина» – «Нью-Джерси» 3–1 (4:1, 3:1, 2:3 ОТ, 5:2)

«Вашингтон» – «Монреаль» 3–1 (3:2 ОТ, 3:1, 3:6, 5:2)

Расписание матчей:

27.04 20:00 Сент-Луис – Виннипег – 5:1

27.04 22:30 Нью-Джерси – Каролина – 2:5

28.04 01:30 Монреаль – Вашингтон – 2:5

28.04 04:30 Эдмонтон – Лос-Анджелес – 4:3 ОТ

Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Флорида Пантерз».
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    Фото: НХЛ







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