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Плей-офф НХЛ 2025: кто вышел в четвертьфинал, расписание

Сегодня, 07:26 Автор: Андрей Моисеев




В Национальной хоккейной лиге стали известны все восемь пар первого раунда Кубка Стэнли.

Плей-офф Кубка Стэнли 2025 года продлится до середины июня.

Кубок Стэнли

Западная конференция

«Виннипег» — «Сент-Луис» — 5:3, 2:1, 2:7

«Даллас» — «Колорадо» — 1:5, 4:3 ОТ, 2:1 ОТ

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 6:5, 6:2

«Вегас» — «Миннесота» — 4:2, 2:5, 2:5

Обладатели Кубка Стэнли

Восточная конференция

«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 2:6, 0:2

«Торонто» — «Оттава» — 6:2, 3:2 ОТ, 3:2 ОТ

«Каролина» — «Нью-Джерси» — 4:1, 3:1

«Вашингтон» — «Монреаль» — 3:2 ОТ, 3:1

Расписание матчей на 25 апреля:

01:30 «Тампа-Бэй» – «Флорида» – 0:2

02:00 «Оттава» – «Торонто» – 2:3 ОТ

04:00 «Миннесота» – «Вегас» – 5:2

04:30 «Сент-Луис» – «Виннипег» – 7:2

Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Флорида Пантерз».
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    Фото: НХЛ







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