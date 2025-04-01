Плей-офф НХЛ 2025: кто вышел в четвертьфинал, расписание Сегодня, 07:26 Автор: Андрей Моисеев









В Национальной хоккейной лиге стали известны все восемь пар первого раунда Кубка Стэнли. Плей-офф Кубка Стэнли 2025 года продлится до середины июня. Западная конференция «Виннипег» — «Сент-Луис» — 5:3, 2:1, 2:7 «Даллас» — «Колорадо» — 1:5, 4:3 ОТ, 2:1 ОТ «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 6:5, 6:2 «Вегас» — «Миннесота» — 4:2, 2:5, 2:5 Обладатели Кубка Стэнли Восточная конференция «Тампа-Бэй» — «Флорида» — 2:6, 0:2 «Торонто» — «Оттава» — 6:2, 3:2 ОТ, 3:2 ОТ «Каролина» — «Нью-Джерси» — 4:1, 3:1 «Вашингтон» — «Монреаль» — 3:2 ОТ, 3:1 Расписание матчей на 25 апреля: 01:30 «Тампа-Бэй» – «Флорида» – 0:2 02:00 «Оттава» – «Торонто» – 2:3 ОТ 04:00 «Миннесота» – «Вегас» – 5:2 04:30 «Сент-Луис» – «Виннипег» – 7:2 Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Флорида Пантерз».

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Фото: НХЛ















