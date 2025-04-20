Программа передач на 20 апреля 2025 года в Москве. На Первом канале и телеканалах Россия 1, НТВ, ТНТ, РЕН ТВ и СТС будут показывать следующие передачи, фильмы и сериалы, передает сервис «Яндекс Телепрограмма».
Первый канал
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Играй, гармонь любимая!
06:55 Часовой
07:25 Здоровье
08:30 Золотая коллекция Союзмультфильма
09:10 Непутевые заметки
09:30 Мечталлион
10:15 Жизнь своих. Иркутск
11:05 Повара на колесах. Пятигорск
12:15 Страсти по Андрею
16:25 30 лет вместе
19:00 Три аккорда
21:00 Время
23:00 Что? Где? Когда?
00:10 Всего одна жизнь
01:10 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:30 Счастливая серая мышь
07:20 В кругу друзей
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома
09:25 Утренняя почта
10:10 Сто к одному
11:00, 14:00, 17:00 Вести
11:30 Наши. Военкоры
12:00 Доктор Мясников
13:00 Судьба человека. Маргарита Симоньян
14:30 Вести. Местное время
15:00 Парад юмора
17:50 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:30 Москва. Кремль. Путин
23:00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Счастливая серая мышь
НТВ
04:50 Настоятель-2
06:40 Центральное телевидение
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Однажды...
15:00 Своя игра
16:20 Человек в праве
17:00 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 Итоги недели
20:20 Маска
23:40 Звезды сошлись
01:10 Основано на реальных событиях
04:45 Морские дьяволы. Вектор атаки
ТНТ
04:55 Однажды в России
09:30 Время завтрака
10:05 Битва экстрасенсов
15:25 Экстрасенсы. Битва сильнейших
18:00 Сокровища императора
21:30 Титаны
23:50 Шоу Воли
01:15 Конфетка
03:15 Женский стендап
04:50 Однажды в России
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30, 12:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:20 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Легенды и мифы
12:55 Неизвестная история
13:55 Купи-продай
14:55 3 дня на убийство
17:10 Охранник
19:00 Опасный Бангкок
20:55 Кодекс киллера
23:00 Итоговая программа
23:55 Документальный спецпроект. Людоед
01:10 Самые шокирующие гипотезы
СТС
04:45 Три кота
07:45 Как приручить монстров
09:20 Команда монстров
11:05 Кентервильское привидение
12:55 Хроники панголинов
15:00 Стражи Времени
17:15 Богатырские игры
19:30 В темноте
22:15 Кто тут жулик?
23:25 Чёрная Молния
01:35 7 дней, 7 ночей
03:10 Сестричка Бетти
04:50 Три кота
Время московское.