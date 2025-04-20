Программа передач на 20 апреля 2025 года в Москве Сегодня, 07:09 Автор: Андрей Моисеев









Программа передач на 20 апреля 2025 года в Москве. На Первом канале и телеканалах Россия 1, НТВ, ТНТ, РЕН ТВ и СТС будут показывать следующие передачи, фильмы и сериалы, передает сервис «Яндекс Телепрограмма».



Первый канал



06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости

06:10 Играй, гармонь любимая!

06:55 Часовой

07:25 Здоровье

08:30 Золотая коллекция Союзмультфильма

09:10 Непутевые заметки

09:30 Мечталлион

10:15 Жизнь своих. Иркутск

11:05 Повара на колесах. Пятигорск

12:15 Страсти по Андрею

16:25 30 лет вместе

19:00 Три аккорда

21:00 Время

23:00 Что? Где? Когда?

00:10 Всего одна жизнь

01:10 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



05:30 Счастливая серая мышь

07:20 В кругу друзей

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома

09:25 Утренняя почта

10:10 Сто к одному

11:00, 14:00, 17:00 Вести

11:30 Наши. Военкоры

12:00 Доктор Мясников

13:00 Судьба человека. Маргарита Симоньян

14:30 Вести. Местное время

15:00 Парад юмора

17:50 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:30 Москва. Кремль. Путин

23:00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Счастливая серая мышь



НТВ



04:50 Настоятель-2

06:40 Центральное телевидение

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

12:00 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Однажды...

15:00 Своя игра

16:20 Человек в праве

17:00 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 Итоги недели

20:20 Маска

23:40 Звезды сошлись

01:10 Основано на реальных событиях

04:45 Морские дьяволы. Вектор атаки



ТНТ



04:55 Однажды в России

09:30 Время завтрака

10:05 Битва экстрасенсов

15:25 Экстрасенсы. Битва сильнейших

18:00 Сокровища императора

21:30 Титаны

23:50 Шоу Воли

01:15 Конфетка

03:15 Женский стендап

04:50 Однажды в России



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30, 12:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:20 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Легенды и мифы

12:55 Неизвестная история

13:55 Купи-продай

14:55 3 дня на убийство

17:10 Охранник

19:00 Опасный Бангкок

20:55 Кодекс киллера

23:00 Итоговая программа

23:55 Документальный спецпроект. Людоед

01:10 Самые шокирующие гипотезы



СТС



04:45 Три кота

07:45 Как приручить монстров

09:20 Команда монстров

11:05 Кентервильское привидение

12:55 Хроники панголинов

15:00 Стражи Времени

17:15 Богатырские игры

19:30 В темноте

22:15 Кто тут жулик?

23:25 Чёрная Молния

01:35 7 дней, 7 ночей

03:10 Сестричка Бетти

04:50 Три кота



Время московское.

«Битва сильнейших» 19 апреля: смотреть онлайн



















