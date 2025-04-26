Программа передач на 26 апреля 2025 года в Москве Сегодня, 08:08 Автор: Андрей Моисеев









Программа передач на 26 апреля 2025 года в Москве. На Первом канале и телеканалах Россия 1, НТВ, ТНТ, РЕН ТВ и СТС будут показывать следующие передачи, фильмы и сериалы.



Первый канал



04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ

06:00 Телеканал Доброе утро. Суббота

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00, 12:00, 18:00 Новости

10:15 MONEYпуляторы

10:50 Поехали!

12:15 Они выбрали - Родину

12:55 Наше всё

13:45 Сергей Пускепалис. Когда меня не будет...

14:45 А у нас во дворе. Прерванный сезон

16:55 Кто хочет стать миллионером?

18:20 Сегодня вечером. Сосо Павлиашвили

21:00 Время

21:35 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая лига

23:55 Кубок Первого канала. Мир танков

01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Греческий йогурт

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00, 14:00, 17:00 Вести

11:30 Наши. Военкоры

12:00 Доктор Мясников

13:00 Большие перемены

14:30 Вести. Местное время

14:50 Юмор! Юмор!! Юмор!!!

17:50 Привет, Андрей!

20:00 Вести

20:50 Вести. Местное время

21:00 Острое блюдо

00:40 Второй шанс



НТВ



04:50 Гость

06:20 Жди меня

07:20 Смотр

08:00, 16:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 Живая еда

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Основано на реальных событиях

15:00 Своя игра

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 Центральное телевидение

20:20 Ты не поверишь!

21:25 Секрет на миллион. Анна Семенович

23:25 Ч.T.Д.

00:00 Квартирник НТВ у Маргулиса. "Слот"

01:35 ЧП. Расследование

02:10 Дачный ответ

03:00 Когда я брошу пить...

04:35 Поцелуй в голову



ТНТ



04:30 Однажды в России

09:00 Битва пикников

09:40 Однажды в России

10:40 Экстрасенсы. Битва сильнейших

18:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 79-я серия

21:00 Музыкальная интуиция. Сезон 5. 53-я серия

23:00 Женский Стендап

03:15 Однажды в России



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 Военная тайна

15:00 СОВБЕЗ

17:00 Документальный спецпроект. Последняя банда

18:00 Засекреченные списки

19:00 Добровэфире

20:00 Творение богов

22:55 Геракл: Начало легенды

00:40 Легенда о Зелёном Рыцаре

02:55 Самые шокирующие гипотезы



СТС



02:20 Жена олигарха

05:30 Три кота

06:40 Кунг-фу воин

08:00 ПроСТО кухня

10:05 Кто тут жулик?

11:10 Зверокрекеры

13:20 Мальчик-дельфин

15:05 Балерина

17:00 Angry Birds-2 в кино

19:00 Ловушка для привидения

21:00 Бюро магических услуг

23:20 Чародей и Белая Змея

01:10 Опасные воды

02:45 Метод Лавровой



Время московское.

«Битва сильнейших» 26 апреля: смотреть онлайн



















