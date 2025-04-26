Программа передач на 26 апреля 2025 года в Москве. На Первом канале и телеканалах Россия 1, НТВ, ТНТ, РЕН ТВ и СТС будут показывать следующие передачи, фильмы и сериалы.
Первый канал
04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ
06:00 Телеканал Доброе утро. Суббота
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 MONEYпуляторы
10:50 Поехали!
12:15 Они выбрали - Родину
12:55 Наше всё
13:45 Сергей Пускепалис. Когда меня не будет...
14:45 А у нас во дворе. Прерванный сезон
16:55 Кто хочет стать миллионером?
18:20 Сегодня вечером. Сосо Павлиашвили
21:00 Время
21:35 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая лига
23:55 Кубок Первого канала. Мир танков
01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Греческий йогурт
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00, 14:00, 17:00 Вести
11:30 Наши. Военкоры
12:00 Доктор Мясников
13:00 Большие перемены
14:30 Вести. Местное время
14:50 Юмор! Юмор!! Юмор!!!
17:50 Привет, Андрей!
20:00 Вести
20:50 Вести. Местное время
21:00 Острое блюдо
00:40 Второй шанс
НТВ
04:50 Гость
06:20 Жди меня
07:20 Смотр
08:00, 16:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 Живая еда
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Основано на реальных событиях
15:00 Своя игра
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 Центральное телевидение
20:20 Ты не поверишь!
21:25 Секрет на миллион. Анна Семенович
23:25 Ч.T.Д.
00:00 Квартирник НТВ у Маргулиса. "Слот"
01:35 ЧП. Расследование
02:10 Дачный ответ
03:00 Когда я брошу пить...
04:35 Поцелуй в голову
ТНТ
04:30 Однажды в России
09:00 Битва пикников
09:40 Однажды в России
10:40 Экстрасенсы. Битва сильнейших
18:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 79-я серия
21:00 Музыкальная интуиция. Сезон 5. 53-я серия
23:00 Женский Стендап
03:15 Однажды в России
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 Военная тайна
15:00 СОВБЕЗ
17:00 Документальный спецпроект. Последняя банда
18:00 Засекреченные списки
19:00 Добровэфире
20:00 Творение богов
22:55 Геракл: Начало легенды
00:40 Легенда о Зелёном Рыцаре
02:55 Самые шокирующие гипотезы
СТС
02:20 Жена олигарха
05:30 Три кота
06:40 Кунг-фу воин
08:00 ПроСТО кухня
10:05 Кто тут жулик?
11:10 Зверокрекеры
13:20 Мальчик-дельфин
15:05 Балерина
17:00 Angry Birds-2 в кино
19:00 Ловушка для привидения
21:00 Бюро магических услуг
23:20 Чародей и Белая Змея
01:10 Опасные воды
02:45 Метод Лавровой
Время московское.