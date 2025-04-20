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«Маска»: кто снял маску 20 апреля, смотреть онлайн

Сегодня, 08:54 Автор: Андрей Моисеев




В шоу «Маска» звезды российской эстрады выступают в необычных костюмах. Жюри, в которое входят Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и приглашенная звезда, предстоит отгадать, кто скрывается за масками.

В шоу остались следующие участники — Боксер, Вождь, Далматин, Сокол и Страус.

Шоу Маска 6 сезон

Кто снял маску в предыдущих выпусках: Коровка (Агата Муцениеце), Капибара (Эльдар Джарахов), Овечка (Ксения Бородина), Цыпленок (Александр Ревва), Богомол (Ольга Серябкина), Бык (ВладиМир), Окунь (Ярослав Сумишевский), Огурчик (рэпер Серега), Утка (Ева Власова).

Кто снял маску в 11 выпуске станет известно после 16:30 по московскому времени.

Премьера 6 сезона состоялась 9 февраля 2025 года на телеканале НТВ. Новые серии выходят каждую неделю по воскресеньям.

Смотреть онлайн 11 выпуск шоу «Маска» на телеканале НТВ 20 апреля 2025, в 20:20 мск.

Прошлые выпуски смотрите по этой ссылке.
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    Фото: НТВ







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