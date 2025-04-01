«Зенит» – «Химки»: смотреть онлайн, прямая трансляция матча РПЛ

С 19 по 20 апреля 2025 года в чемпионате РПЛ по футболу состоятся восемь матчей 25-го тура.

В воскресенье «Факел» в Воронеже примет «Ростов» (14:00), «Зенит» сыграет с «Химками» (16:30, Матч ТВ), московское «Динамо» будет принимать «Рубин» (19:30, Матч ТВ), ЦСКА встетится с «Крыльями Советов».

Смотреть онлайн прямую трансляцию матча «Зенит» – «Химки» в прямом эфире федерального телеканала «Матч ТВ».

Верхняя часть турнирной таблицы РПЛ 2024/2025 после субботних матчей 25-го тура выглядит следующим образом: 1. «Краснодар» — 55 очков (25 игр), 2. «Спартак» — 50 (25), 3. «Зенит» — 50 (24), 4. ЦСКА — 47 (24), 5. «Локомотив» — 44 (25), 6. «Динамо» М — 43 (24), 7. «Рубин» — 36 (24), 8. «Ростов» — 33 (24).