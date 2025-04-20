Стало известно, кто снял маску в шоу «Маска» 20 апреля 2025

В шоу «Маска» звезды российской эстрады выступают в необычных костюмах. Жюри, в которое входят Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и приглашенная звезда, предстоит отгадать, кто скрывается за масками.

В шоу до сегодняшнего дня оставались следующие участники — Боксер, Вождь, Далматин, Сокол и Страус.

Кто снял маску в предыдущих выпусках: Коровка (Агата Муцениеце), Капибара (Эльдар Джарахов), Овечка (Ксения Бородина), Цыпленок (Александр Ревва), Богомол (Ольга Серябкина), Бык (ВладиМир), Окунь (Ярослав Сумишевский), Огурчик (рэпер Серега), Утка (Ева Власова).

Премьера 6 сезона состоялась 9 февраля 2025 года на телеканале НТВ. Новые серии выходят каждую неделю по воскресеньям.

Смотреть онлайн 11 выпуск шоу «Маска» на телеканале НТВ 20 апреля 2025, в 20:20 мск.

Кто снял маску в 11 выпуске: по решению жюри маску снимает Страус, имя участницы зрители узнают 27 апреля в финале 6 сезона. Под маской Степашки скрывалась ведущая программы «Спокойной ночи, малыши!» Оксана Федорова.

Прошлые выпуски смотрите по этой ссылке.