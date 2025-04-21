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Разговоры о важном 28 апреля 2025

Сегодня, 05:55 Автор: Андрей Моисеев




Ближайший в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 28 апреля 2025 года, будет посвящен теме «Что такое успех?».

Разговоры о важном 28 апреля 2025

Цель урока: формирование у обучающихся того, что труд – основа жизни человека и развития общества. Человек должен иметь знания и умения, быть терпеливым и настойчивым, не бояться трудностей, находить пути их преодоления. Чтобы добиться долгосрочного успеха, нужно много трудиться. Профессии будущего: что будет нужно стране, когда я вырасту?

Методические материалы (презентация и оформление) для классных руководителей для проведения занятия будут размещены на официальном сайте программы за несколько дней до начала урока.
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    Фото: разговорыоважном.рф







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