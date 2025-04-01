«Вашингтон» – «Монреаль»: смотреть онлайн, прямая трансляция

В первом раунде плей-офф НХЛ-2025 «Вашингтон Кэпиталз» встречается с «Монреаль Канадиенс».

Хоккеисты из столицы США набрали 111 очков и стали лучшей командой Восточной конференции. Канадскная команда набрала 91 очко и заняла восьмое место на Востоке.

Два матча в Вашингтоне в рамках нынешнего плей-офф завершились победой «Кэпиталз» со счетом 3:2 ОТ и 3:1. В Монреале команды обменялись победами. Первая игра осталась за «Канадиенс» (6:3), а во второй встрече опять победил «Вашингтон» (5:2). Счет в серии 3—1.

Смотреть онлайн 5 матч серии «Вашингтон» — «Монреаль» можно во ВКонтакте. Прямая трансляция начнется 1 мая в 02:00 мск.

В последний раз команды встречались между собой в первом раунде КС-2010. Тогда «Кэпиталз» вел 3—1, но в итоге упустил победу в серии. В прошлом году «Вашингтон» вылетел в первом раунде, а «Монреаль» вышел в плей-офф НХЛ впервые за четыре года.