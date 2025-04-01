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«Вашингтон» – «Монреаль»: смотреть онлайн, прямая трансляция матча плей-офф НХЛ

Сегодня, 07:16 Автор: Андрей Моисеев




В своем заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» выиграл у «Каролины», набрал 91 очко и обеспечил себе путевку в плей-офф.

Вашингтон - Монреаль прямая трансляция

«Канадиенс» в стартовом раунде Кубка Стэнли встретятся с «Вашингтоном». Хоккеисты из столицы США набрали 111 очков и стали лучшей командой Восточной конференции. Александр Овечкин забил 44 шайбы и лидирует в команде по этому показателю.

Расписание матчей: 22 (02:00 мск), 24 (02:00 мск), 26 (02:00 мск), , 28 (01:30 мск) апреля, 1*, 3*, 5* мая.

Смотреть онлайн матч «Вашингтон» — «Монреаль» можно во ВКонтакте. Прямая трансляция начнется 22 апреля в 02:00 мск.

В последний раз команды встречались между собой в первом раунде КС-2010. Тогда «Кэпиталз» вел 3-1, но в итоге упустил победу в серии. В прошлом году «Вашингтон» вылетел в первом раунде, а «Монреаль» вышел в плей-офф НХЛ впервые за четыре года.
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    Фото: yahoo.com







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