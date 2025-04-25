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«Голос» финал: смотреть онлайн 25 апреля 2025

Сегодня, 08:03 Автор: Андрей Моисеев




В шоу «Голос» участники показывают свои вокальные данные. Жюри, в которое входят Полина Гагарина, Баста, Антон Беляев и Хибла Герзмава, предстоит определить главный голос страны.

На проекте завершился полуфинал и в пятницу состоится финал.

Шоу Голос 25 апреля

В шоу остались следующие участники — Дзамболат Дулаев и Енатан Тащан (команда Беляева), Наталья Сергиенко и Валентина Яньшина (команда Гагариной), Матвей Козин и Давид Саникидзе (команда Герзмавы), Илья Алтухов и Валерий Рагулин (команда Басты).

Премьера 13 сезона состоялась 31 января 2025 года на Первом канале. Новые выпуски выходят каждую неделю по пятницам.

Смотреть онлайн финал шоу «Голос» на Первом канале 25 апреля 2025, в 21:45 мск.

Прошлые выпуски доступны на официальном сайте телеканала.
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    Фото: Первый канал







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