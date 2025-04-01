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Футбол. «Спартак» – ЦСКА 26 апреля: смотреть онлайн, прямая трансляция матча

Сегодня, 08:41 Автор: Андрей Моисеев




С 25 по 27 апреля 2025 года в чемпионате РПЛ по футболу состоятся восемь матчей 26-го тура.

В пятницу махачкалинское «Динамо» примет дома «Краснодар» (19:30 мск).

Футбол РПЛ 2024/2025, расписание матчей

В субботу «Пари НН» сыграет с «Ахматом» (14:00), московское «Динамо» будет принимать «Зенит» (14:00, Матч ТВ), «Локомотив» отправится в гости к «Ростову» (16:30), «Спартак» проведет поединок с ЦСКА (19:30, Матч ТВ).

В воскресенье «Крылья Советов» в Самаре примут «Оренбург» (14:00), «Химки» сыграют с «Акроном» (16:30), «Рубин» встретится с «Факелом» (19:00).

Смотреть онлайн прямую трансляцию матча «Спартак» – ЦСКА в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Верхняя часть турнирной таблицы РПЛ 2024/2025 после 25-го тура выглядит следующим образом: 1. «Краснодар» — 55 очков, 2. «Зенит» — 53, 3. «Спартак» — 50, 4. ЦСКА — 48, 5. «Динамо» М — 46, 6. «Локомотив» — 44, 7. «Ростов» — 36, 8. «Рубин» — 36.
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    Фото: РПЛ







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