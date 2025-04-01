HR Новости

Хоккей. ЧМ-2025. Расписание чемпионата мира

Сегодня, 10:19 Автор: Андрей Моисеев




В чемпионате мира по хоккею примут участие 16 команд, которые определят в конце мая лучшую сборную планеты. В этом году мировое первенство состоится в Швеции и Дании.

Групповой этап ЧМ-2025 стартует 9 мая и продлится до 20 числа, четвертьфиналы плей-офф состоятся 22 мая. Проведение полуфинальных матчей запланировано на 24 мая, финальный поединок и матч за 3-е место пройдут 25 мая.

Чемпионат мира по хоккею ЧМ 2025

Прямые трансляции с матчей чемпионата мира будет вести телеканал «Матч ТВ».

Канада, Швеция и Финляндия попали в группу А, сборные которой будут проводить матчи в Стокгольме. США, Чехия и Швейцария сыграют на льду арены в Хернинге. Полуфинальные игры и финал ЧМ-2025 состоятся в шведской столице.

Расписание матчей:

Полное расписание чемпионата мира по хоккею ЧМ 2025

Год назад в финале чемпионата мира чешские хоккеисты обыграли швейцарцев.
  • Футбол. ЧМ-2026: когда начнется, где пройдет, расписание
    •

    Фото: ИИХФ







    Фотогалерея обворожительной автогонщицы Линдси Брюэр


    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    «Большие девочки» 2-й сезон финал, смотреть онлайн 15-я серию
    Карта: Богдановка в Донецкой области
    Обладатели Кубка Стэнли, чемпионы НХЛ
    «Аутсорс» (2025): смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы
    «Постучись в мою дверь»: смотреть сериал онлайн
    Обладатели Кубка Гагарина, чемпионы КХЛ
    Какого числа Пасха в 2025–2030 годах
    Хоккей. ЧМ-2025. Расписание чемпионата мира
    «Триггер» 3 сезон: смотреть сериал онлайн
    Кубок России по футболу 2025: кто вышел в финал, расписание


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru