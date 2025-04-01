Хоккей. ЧМ-2025. Расписание чемпионата мира

В чемпионате мира по хоккею примут участие 16 команд, которые определят в конце мая лучшую сборную планеты. В этом году мировое первенство состоится в Швеции и Дании.

Групповой этап ЧМ-2025 стартует 9 мая и продлится до 20 числа, четвертьфиналы плей-офф состоятся 22 мая. Проведение полуфинальных матчей запланировано на 24 мая, финальный поединок и матч за 3-е место пройдут 25 мая.

Прямые трансляции с матчей чемпионата мира будет вести телеканал «Матч ТВ».

Канада, Швеция и Финляндия попали в группу А, сборные которой будут проводить матчи в Стокгольме. США, Чехия и Швейцария сыграют на льду арены в Хернинге. Полуфинальные игры и финал ЧМ-2025 состоятся в шведской столице.

Расписание матчей:

Год назад в финале чемпионата мира чешские хоккеисты обыграли швейцарцев.