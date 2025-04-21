Умер папа римский Франциск: сколько лет, биография

Умер папа римский Франциск, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Ватикан. Смерть понтифика зафиксировали в 07:35 утра. Папе было 88 лет.

В середине февраля понтифика госпитализировали в римскую клинику для лечения бронхита, а затем обследования показали начало двусторонней пневмонии.

Хорхе Марио Бергольо (после избрания – Франциск) родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе (Аргентина) в семье итальянского эмигранта. Учился в семинарии в Вилья-Девото, в 1958 году вступил в орден иезуитов.

Избран папой римским 13 марта 2013 года. Папа принял имя в честь святого Франциска Ассизского.