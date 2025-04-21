HR Новости

Умер папа римский Франциск: сколько лет, биография

Сегодня, 12:48 Автор: Андрей Моисеев




Умер папа римский Франциск, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Ватикан. Смерть понтифика зафиксировали в 07:35 утра. Папе было 88 лет.

Умер папа римский Франциск

В середине февраля понтифика госпитализировали в римскую клинику для лечения бронхита, а затем обследования показали начало двусторонней пневмонии.

Хорхе Марио Бергольо (после избрания – Франциск) родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе (Аргентина) в семье итальянского эмигранта. Учился в семинарии в Вилья-Девото, в 1958 году вступил в орден иезуитов.

Избран папой римским 13 марта 2013 года. Папа принял имя в честь святого Франциска Ассизского.
  • Атаки беспилотников 18 апреля, сбитые БПЛА сегодня за ночь
    •

    Фото: Reuters







    Фотогалерея обворожительной автогонщицы Линдси Брюэр


    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Умер папа римский Франциск: сколько лет, биография
    Кто покинул 3-й выпуск шоу «Сокровища императора», смотреть онлайн
    «Аутсорс» (2025): смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы
    Хоккей. ЧМ-2025. Расписание чемпионата мира
    Футбол. «Спартак» – ЦСКА 26 апреля: смотреть онлайн, прямая трансляция матча
    Плей-офф НХЛ 2025: кто вышел в четвертьфинал, расписание
    «Актерище» (2025): смотреть сериал онлайн, отзывы
    «Голос» финал: смотреть онлайн 25 апреля 2025
    Плей-офф КХЛ 2025: кто вышел в полуфинал, расписание, результаты
    «Вашингтон» – «Монреаль»: смотреть онлайн, прямая трансляция матча плей-офф НХЛ


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru