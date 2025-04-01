Карта: Сухая Балка в Донецкой области Сегодня, 13:30 Автор: Андрей Моисеев









22 апреля. Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Сухая Балка Донецкой Народной Республики, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ. Кроме того, бойцы «Южной» группировки войск нанесли поражение соединениям ВСУ в районах населенных пунктов Новооленовка, Заря, Ульяновка, Васюковка, Новая Полтавка, Северск, Часов Яр и Яблоновка Донецкой Народной Республики. Если смотреть на карту Донецкой области, поселок Сухая Балка расположен в Бахмутовском районе, в 30 километрах к северу от Донецка.

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Фото: Google Карты















