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Карта: Сухая Балка в Донецкой области

Сегодня, 13:30 Автор: Андрей Моисеев




22 апреля. Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Сухая Балка Донецкой Народной Республики, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

Сухая Балка на карте Донецкой области

Кроме того, бойцы «Южной» группировки войск нанесли поражение соединениям ВСУ в районах населенных пунктов Новооленовка, Заря, Ульяновка, Васюковка, Новая Полтавка, Северск, Часов Яр и Яблоновка Донецкой Народной Республики.

Если смотреть на карту Донецкой области, поселок Сухая Балка расположен в Бахмутовском районе, в 30 километрах к северу от Донецка.
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    Фото: Google Карты







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