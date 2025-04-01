Киржач и Барсово на карте Владимирской области

22 апреля. На территории воинской части во Владимирской области из-за выгорания произошла детонация боеприпасов, пострадавших нет, сообщает Telegram-канал Минобороны России.
Причина возгорания – нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами.
Правительство области призвало воздержаться от поездок в этот район. Проводится эвакуация жителей поселков Барсово и Мирный Киржачского района.
Если смотреть на карту Владимирской области, город Киржач находится в 125 км к западу от Владимира и в 90 км от Москвы.