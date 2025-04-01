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Киржач и Барсово на карте Владимирской области

Вчера, 19:39 Автор: Андрей Моисеев




22 апреля. На территории воинской части во Владимирской области из-за выгорания произошла детонация боеприпасов, пострадавших нет, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

Киржач на карте Владимирской области

Киржач и Барсово на карте Владимирской области

 

Причина возгорания – нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами.

Правительство области призвало воздержаться от поездок в этот район. Проводится эвакуация жителей поселков Барсово и Мирный Киржачского района.

Если смотреть на карту Владимирской области, город Киржач находится в 125 км к западу от Владимира и в 90 км от Москвы.
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    Фото: Google Карты







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