Киржач и Барсово на карте Владимирской области Вчера, 19:39 Автор: Андрей Моисеев









22 апреля. На территории воинской части во Владимирской области из-за выгорания произошла детонация боеприпасов, пострадавших нет, сообщает Telegram-канал Минобороны России. Причина возгорания – нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами. Правительство области призвало воздержаться от поездок в этот район. Проводится эвакуация жителей поселков Барсово и Мирный Киржачского района. Если смотреть на карту Владимирской области, город Киржач находится в 125 км к западу от Владимира и в 90 км от Москвы.

Карта: Горнальский монастырь в Курской области



Фото: Google Карты















