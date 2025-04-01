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«Гипнозис» (2025) 4 серия: смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы

Сегодня, 08:11 Автор: Андрей Моисеев




Некто планирует отомстить трем друзьям за ошибки молодости — частному детективу Белозерову, который читает мысли, адвокату Орехову, умеющему видеть будущее и священнику отцу Григорию, способному видеть прошлое.

Интересный факт: сериал получил приз за лучший сценарий в рамках кинофестиваля «Original+».

Премьера сериала «Гипнозис» состоялась 3 апреля 2025 года в онлайн-кинотеатре Okko. Новые эпизоды буду выходить еженедельно по четвергам (всего 8 эпизодов).

Сериал Гипнозис

Дата выхода:

4 серия — 24 апреля

5 серия — 1 мая

6 серия — 8 мая

Честные отзывы: «российские сценаристы скрестили четырех друзей из кинговского «Ловец снов» и прочую нечисть из мутантов из «Люди Икс», «три гипнота, три унылых друга», «отличный актерский состав, сериал зацепил с первых кадров первой серии», «начало не впечатлило, лично меня напрягает излишне темный фон».

Смотреть онлайн 4 серию на платформе Okko.

Жанр — триллер, детектив, фантастика.

Режиссер — Тимофей Жалнин.

Страна — Россия.

Актеры — Белозерова, Орехова и отца Григория сыграли 49-летний Даниил Страхов («Знахарь»), 54-летний Ростислав Бершауэр («Вне игры») и 50-летний Кирилл Кяро («Эпидемия. Вонгозеро»).
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    Фото: Okko







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