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«Большие девочки» 2-й сезон финал, смотреть онлайн 15-я серию

Сегодня, 13:30 Автор: Андрей Моисеев




В четверг, 24 апреля, на телеканале «Пятница» состоится финал второго сезона популярного шоу «Большие девочки».

Финал шоу Большие девочки 2 сезон

В течение трех месяцев 13 девушек в возрасте от 20 до 26 лет и весом от ста килограммов жили вдали от своей привычной обстановки и выполняли не только физические упражнения, но и подвергались психологическому давлению. Сбросить лишний вес участницам помогал коллектив наставников, в который входят тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, тренер регбийного клуба Кирилл Кошарин, психолог Анетта Орлова и диетолог доктор Регина.

В финал проекта вышли три участницы — Анастасия Петрова, Дария Контуренко и Богдана Тоймурзина.

Смотреть онлайн финал шоу (15 серия) «Большие девочки» на канале «Пятница» в 18:00 по московскому времени.

Прошлые выпуске доступны к просмотру на официальном сайте телеканала.
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    Фото: Пятница!







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